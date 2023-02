I Guardiani della Galassia Vol. 3: il nuovo trailer italiano è online!

News





13/02/2023 |

Durante il SuperBowl 2023 la Marvel ha mostrato il nuovo trailer de I Guardiani della Galassia Vol. 3 ed oggi ecco la versione in italiano. Già nel primo trailer avevamo avuto modo di vedere da vicino alcune delle nuove dinamiche che si svilupperanno nel film ed anche la clip che oggi vi mostriamo non tradisce le attese.



James Gunn è ovviamente il regista ed ha anche lavorato alla sceneggiatura del film che vede tornare Chris Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillan, Dave Bautista e Vin Diesel nei ruoli di Star-Lord, Gamora, Nebula, Drax e Groot. Inoltre nell’opera troveremo anche Elizabeth Debicki (Ayesha), Pom Klementieff (Mantis), Chukwudi Iwuji (The High Evolutionary) e Sean Gunn (Kraglin).



Il nuovo capitolo de Guardiani della Galassia arriverà nelle sale sei anni dopo l'ultimo film che al botteghino aveva incassato 863 milioni di dollari.



Il film uscirà in Italia il 3 maggio 2023.