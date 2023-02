Transformers  Il Risveglio: lo spot del Super Bowl ci presenta un nuovo Autobot

News

13/02/2023 |

Tra i vari spot cinematografici rilasciati durante il Super Bowl 2023 spicca anche quello di Transformers – Il Risveglio che ci mostra il debutto di un nuovo Autobot rappresentato da una leggendaria Porsche 911 Carrera RS 3.8. Lo spot arriva due mesi dopo il rilascio del trailer ufficiale.



La regia di Transformers - Il risveglio è affidata a Steven Caple Jr. che ha diretto il secondo capitolo di Creed. Della sceneggiatura si sono occupati Joby Harold, Darnell Metayer e Josh Peters.



Anthony Ramos, Dominique Fishback, Michelle Yeoh, Pete Davidson compongono il cast principale



Sinossi:

I Transformers tornano all’azione e alle spettacolari battaglie che hanno conquistato gli spettatori di tutto il mondo. Transformer – Il Risveglio ci porterà negli anni 90, in un epica avventura in giro per il mondo. Nell’eterna battaglia sulla terra tra gli Autobot e i Decepticon farà il suo ingresso una terza generazione di Transformer i Maximal.