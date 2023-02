Paul King dirigerà Tom Holland nel film dedicato a Fred Astaire

News





14/02/2023

Paul King, regista della pellicola animata Paddington, è stato ingaggiato per dirigere il biopic dedicato a Fred Astaire. Il regista, dunque, lavorerà in questo progetto della Sony Pictures che vedrà protagonista Tom Holland. Il progetto è alle fase iniziali con Amy Pacal, Rachael O’Conner, Ben Holden e Josh Hyams che si occuperanno della produzione.



La Sony non ha ancora rivelato gli aspetti principali della trama, sappiamo però che il progetto ruoterà intorno alla relazione tra Fred Astaire e sua sorella Adele. I due sono stati inseparabili per diversi anni fino al matrimonio di lei, situazione che ha lasciato un segno nella vita professionale e privata dell’artista.



Da anni il progetto è in cantiere ma solo in queste ultime settimane ha ricevuto un’accelerata con Lee Hall che ha scritto la sceneggiatura, inizialmente realizzata da Noah Pink.



Al momento il cast principale non è stato rivelato.