The Semplica Girls Diaries: Ben Stiller in trattative per recitare nel film

14/02/2023

Ben Stiller sarà uno degli attori principali che reciterà all’interno del nuovo progetto cinematografico del regista inglese Richard Ayoade, al suo terzo film in carriera. Oltre a Stiller sono entrati in trattative per recitare al suo interno anche Jesse Eisenberg e Sally Hawkins. Il progetto è intitolato The Semplica Girls Diaries, adattamento della short story dallo stesso nome di George Saunders, pubblicata dal New Yorker.



Il film è ambientato in un futuro non tanto lontano nel quale esistono delle Semplica Girls, importate da paesi poveri di tutto il mondo per servire come oggetti decorativi per i ricchi.



Tornando al cast per Ayoade sarà la seconda collaborazione con Eisenberg che ha recitato anche nel secondo film del regista dal titolo The Double. Lo stesso regista reciterà nel film e con lui troveremo anche Lydia Fox.