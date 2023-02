Nosferatu: Emma Corrin reciterà nel film di Robert Eggers

News

14/02/2023 |

Arrivano novità sul cast di Nosferatu, il nuovo lavoro di Robert Eggers. All’interno della pellicola troveremo Emma Corrin, attrice che abbiamo ammirato nella serie The Crown. Il ruolo che è stato affidato all’attrice non è stato svelato dalla produzione.



La Corrin raggiunge così un cast già di primo piano che comprende Lily Rose-Depp, Bill Skarsgård, Nicholas Hoult e Willem Defoe. Il progetto della Focus Features, le cui riprese dovrebbero partire il prossimo mese in Europa, vedrà Skarsgård indossare i panni del protagonista con la Depp che interpreterà la donna della quale il conte è ossessionato.



Nosferatu è prodotto da Jeff Robinov, John Graham, Eggers, Chris Columbus e Eleanor Columbus.



In questa nuova rivisitazione, Nosferatu è una storia gotica, nello scenario della Germania del diciannovesimo secolo, tra una giovane donna perseguitata (Rose-Depp) e l’antico vampiro della Transilvania (Skarsgard) che si metterà sule sue tracce. Il ruolo di Dafoe non è stato svelato.



Eggers ha anche curato la sceneggiatura.