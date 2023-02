The Astronaut: Emma Roberts e Laurence Fishburne saranno i protagonisti

News





14/02/2023 |

Un nuovo progetto tutto sci-fi sta per muovere i primi passi. Stiamo parlando di The Astronaut, prodotto da Brad Fuller. E il film ha trovato già i suoi protagonisti, ovvero Emma Roberts e Laurence Fishburne. La Roberts sarà un’astronauta di nome Sam Walker che, dopo una missione andata male, verrà inspiegabilmente ritrovata viva all’interno di una capsula danneggiata nelle profondità dell'oceano. Fishburne interpreterà il generale William Harris, che ordina a Walker di essere costantemente sorvegliata e sottoposta a test medici. Quando inizierà però a notare cose strane che accadono intorno a lei, la Walker inizia a credere che potrebbe non essere tornata sulla terra da sola. La sceneggiatura è stata curata da Jess Varley.



Il progetto è legato a Fuller che in passato ha lavorato a Un Posto Tranquillo – A Quiet Place e ai suoi due sequel mentre ultimamente ha legato il suo nome anche allo spinoff. Inoltre, nel corso degli ultimi anni, ha prodotto film quali The Purge, Ouija e il remake di A Nightmare on Elm Street.



Tra i produttori di The Astronaut troviamo anche Eric B. Fleischman e Cameron Fuller.



La produzione partirà entro la fine dell'anno in Irlanda.