Plane avrà un sequel e Mike Colter sarà il protagonista

14/02/2023 |

Il sequel di Plane entrerà presto in produzione! Gli sviluppatori del primo film hanno deciso di lavorare anche al secondo capitolo che sarà intitolato Ship e che vedrà Mike Colter, attore già visto nella pellicola originale, al centro di tutto. Il film sarà prodotto dalla MadRiver Pictures, dalla Di Bonaventura Pictures e dalla G-BASE Productions che hanno già lavorato a Plane. Produttore esecutivo sarà Jean-François Richet.



Questo sequel si concentrerà sul personaggio di Colter che in Plane era sfuggito all’estradizione a Toronto dopo che il volo era precipitato nelle Filippine, stringendo, a seguito dell’evento, una collaborazione con il capitano Brodie Torrance interpretato da Butler. Ship riprenderà dall’ultimo punto in cui abbiamo visto Colter in Plane, con il suo personaggio che scompare nella giungla dell’Isola di Jolo.



Non è chiaro se Butler tornerà nella pellicola o meno e al momento non sono state fornite informazioni legate al resto del cast.



Le riprese di Ship dovrebbero partire entro la fine del 2023.