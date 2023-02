The Little Bedroom: Morgan Freeman, Kate Mara e Laurence Fishburne reciteranno nel film

News





15/02/2023 |

E’ stato avviato il progetto cinematografico che porterà alla realizzazione del remake di Le Petite Chambre, pellicola francese uscita nel 2010. Il film si intitolerà The Little Bedroom e vedrà protagonisti il Premio Oscar Morgan Freeman, Kate Mara e Laurence Fishburne.



Per questa versione in lingua inglese torneranno dietro la macchina da presa le due registe che hanno curato l’opera originale: Stephanie Chuat e Veronique Reymond. Entrambe cureranno anche la sceneggiatura. The Little Bedroom è stato descritto come una “storia di vita e speranza ma principalmente di cuore”.



Gary Foster e Russ Krasnoff produrranno la pellicola tramite la Krasnoff/Foster Entertainment e lo faranno insieme alla Vega Film, compagnia che ha prodotto l’opera originale.



Il film racconta la storia John, un uomo il cui cuore, nonostante indebolito con l'età, batte ancora con ostinata indipendenza. John si rifiuta di prendere in considerazione il piano di suo figlio Michael di sistemarlo in una casa di riposo e non accetta l'aiuto di Rose, la sua infermiera. Ma dopo una brutta caduta, John è finalmente costretto a fare affidamento su Rose, il cui cuore spezzato ha bisogno di cure e cure tanto quanto il suo. Le due storie troveranno un punto d’incontro ed entrambi si faranno forza a vicenda per andare avanti.