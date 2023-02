Ishana Night Shyamalan pronta al debutto alla regia con The Wachers

News





15/02/2023 |

La New Line Cinema ha deciso di mettere in cantiere un progetto cinematografico intitolato The Watchers che sarà diretto da Ishana Night Shyamalan, figlia dal famoso regista. La regista è pronta per il suo debutto ufficiale con questo film che sarà l’adattamento del romanzo di A.M. Shine, dallo stesso nome. Al momento l’uscita di The Watchers è stata fissata al 7 giugno 2024 con le riprese che dovrebbero partire entro la fine dell’anno.



Da quello che riporta Deadline, la New Line Cinema si è assicurata il progetto superando con un’offerta competitiva diversi studi interessati al film.



The Watchers segue Mina, un'artista di 28 anni che rimane bloccata in una vasta foresta incontaminata nell'Irlanda occidentale. Quando Mina trova rifugio, rimane inconsapevolmente intrappolata insieme a tre sconosciuti che ogni notte vengono osservati e perseguitati da creature misteriose.



M. Night Shyamalan ed Ashwin Rajan produrranno il film tramite la Blinding Edge Pictures. Tra i produttori c’è anche Nimitt Mankad tramite la Inimitable Pictures.