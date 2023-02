Blade: Kevin Feige parla dell'inizio delle riprese

News





15/02/2023

Inizia a muoversi il progetto della Marvel legato a Blade. Dopo tante parole e indiscrezioni il film nelle prossime settimane entrerà ufficialmente in produzione con il tanto atteso primo ciak. Come riportato, infatti, da Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ad Entertainment Weekly, “il tutto sta procedendo bene, il nostro regista Yann Damange si trova ad Atlanta e le riprese partiranno nel giro delle prossime 10 settimane”.



Il film vede il confermato Mahershala Ali come protagonista di questo film che sarà prodotto dai Marvel Studios. Dopo l’addio di Bassam Tariq, scelto inizialmente per la regia, il progetto è ripartito con Damange ingaggiato per portare a compimento la pellicola.



Delroy Lindo ed Aaron Pierre sono gli altri attori che fanno parte del cast principale.



Blade uscirà a settembre 2024.