Deadpool 3: Emma Corrin sarà il villain

15/02/2023

Inizia a prendere sempre più forma il terzo capitolo di Deadpool. Nella pellicola ovviamente ritroveremo Ryan Reynolds nel ruolo principale, quello dell’anti-eroe della Marvel, con la star che sarà affiancata da Hugh Jackman che per l’occasione tornerà a vestire i panni di Wolverine. La novità dell’ultim’ora, però, è un’altra e ci riporta al villain del film che sarà interpretato da Emma Corrin. L’attrice di The Crown è entrata infatti a far parte del progetto. Altri dettagli sul personaggio che andrà ad interpretare non sono stati però svelati dalla produzione.



Shawn Levy è a bordo per dirigere questo nuovo episodio con Paul Wernick e Rhett Reese che cureranno la sceneggiatura. Tra i produttori troviamo Reynolds, Levy e Kevin Feige.



L’agenda della Corrin nell’ultimo periodo si è arricchita dunque di un altro progetto. L’attrice, pochi giorni fa, è entrata anche a far parte del remake di Nosferatu dove andrà ad interpretare Anna Harding, la protagonista femminile.