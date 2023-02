Wes Ball annuncia la fine delle riprese di Kingdom of the Planet of the Apes

Biografie





16/02/2023 |

Tramite i suoi canali social Wes Ball ha annunciato che sono terminate le riprese di Kingdom of the Planet of the Apes. Il regista ha voluto festeggiare l’ultimo giorno di riprese tramite un video nel quale possiamo ammirare la crew intera sul set. Kingdom of the Planet of the Apes uscirà nelle sale a maggio 2024.



Kingdom of the Planet of the Apes andrà ad allargare l’universo della saga de Il Pianeta delle Scimmie e ripartirà dalla conclusione di War for the Planet of the Apes, uscito nel 2017. La storia vedrà al centro della scena una scimmia, il cui clan è stato ridotto in schiavitù da un altro capo scimmia, mentre intraprende un'avventura con una giovane donna umana in cerca della libertà.



Il cast principale dell'opera comprende Freya Allan, Owen Teague, William H. Macy, Dichen Lachman e Kevin Durand



La sceneggiatura è stata curata da Josh Friedman, Rick Jaffa ed Amanda Silver e Patrick Aison.



Cliccando qui potrete vedere il tweet di Wes Ball che annuncia la fine delle riprese.