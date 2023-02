Rupert Friend e Evanna Lynch saranno i protagonisti di James and Lucia

News





16/02/2023 |

Rupert Friend e Evanna Lynch reciteranno come protagonisti all’interno di James and Lucia, biopic che andrà raccontare del rapporto della donna con suo padre, il celebrato autore James Joyce. Il progetto è scritto da Robert Mullan che si occuperà anche della regia e verrà presentato dalla Motus Studios al prossimo Festival del Cinema di Berlino.



Basata sugli ultimi dieci anni di vita di Joyce, trascorsi prima a Parigi e poi a Zurigo, la pellicola racconterà della lotta costante dell’autore con i suoi problemi alla vista, uniti al desiderio di proteggere la sua amata figlia Lucia. A quest’ultima, in cura dallo psichiatra Carl Jung, venne diagnosticata la schizofrenia e fu ricoverata in due strutture, una in Svizzera e un’altra nel Regno Unito.



James and Lucia sarà prodotto da Rupert Hollier e Gaby Whyte Hart con Simon Fawcett che sarà il produttore esecutivo per la Filmtrax Media. Emanuele Moretti produrrà il film per conto della Motus Studios.



Le riprese partiranno in Italia durante il mese di aprile.