Akiva Goldsman parla dei progetti legati ai sequel di Constantine e Io Sono Leggenda

News





16/02/2023 |

Le strade di Akiva Goldsman e della Warner Bros. Pictures tornano ad incrociarsi. La Warner, infatti, ha stretto un accordo con il produttore, attraverso la sua Weed Road, per la realizzazione di nuovi progetti cinematografici. E i primi due progetti riguardano da vicino alcune pellicole chiamate in causa proprio nelle ultime settimane: stiamo parlando dei sequel di Constantine e di Io Sono Leggenda.



Lo stesso Goldsman ha specificato a Deadline: “Inizieremo questo accordo con due progetti molto divertenti e molto in stile Warner: il sequel di Io Sono Leggenda, con Will Smith e Michael B. Jordan, e il sequel di Constantine che vedrà i ritorni del protagonista Keanu Reeves e del regista Francis Lawrence. Stiamo uscendo allo scoperto”.



Per quanto riguarda Constantine, Goldsman scriverà la sceneggiatura con Lorenzo DiBonaventura ed Erwin Stoff che saranno i produttori esecutivi. “Keanu Reeves voleva tornare nei panni di questo personaggio – ha raccontato Goldsman – Il nuovo film espande i temi portati dall'originale, sul mantenimento della barriera tra la terra e le creature malvagie che si trovano dall'altra parte”.



Per quanto riguarda Io Sono Leggenda, Goldsman ha raccontato il suo punto di vista: “Con questo film risaliremo al libro di Matheson che ha ispirato l’opera e al finale alternativo del film originale. Ciò di cui Matheson stava parlando era che il tempo di quell'uomo sul pianeta come specie dominante era giunto al termine. Questa è una cosa davvero interessante che esploreremo. Ci sarà un po' più di fedeltà al testo originale”.