Era Ora: in rete il trailer del film con Edoardo Leo e Barbara Ronchi

17/02/2023

A partire dal prossimo 16 marzo arriverà su Netflix Era Ora, film di Alessandro Aronadio del quale oggi vi presentiamo il trailer ufficiale. Protagonisti della pellicola sono Edoardo Leo e Barbara Ronchi che guidano un cast composto da Mario Sgueglia, Francesca Cavallin, Raz Degan, Massimo Wertmüller, Stella Trotta, Andrea Purgatori.



Il regista Aronadio ha curato la sceneggiatura con Renato Sannio. La pellicola è prodotta da BIM Produzione, Palomar e Vision Distribution.



Sinossi:

Dante (Edoardo Leo) e Alice (Beatrice Ronchi) sono una coppia molto innamorata: Dante è un ostinato lavoratore, mentre Alice un’artista in cerca di successo. La loro relazione è messa alla prova dai ritmi di vita di Dante che, per poter avere tutto il tempo del mondo in futuro, sta buttando via il suo presente e i momenti importanti della sua vita. Ma cosa succede quando l’indomani si sveglia e si ritrova in un loop temporale in cui ogni giorno è un anno di vita trascorso? Riuscirà a comprendere il valore del tempo prima che la sua vita vada a rotoli? Era Ora è una commedia romantica su un’avventura bellissima a cui dovremmo dare più valore: il tempo.