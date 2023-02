Rich Flu, il cast si rinnova: nel film reciterà anche Mary Elizabeth Winstead

News





20/02/2023 |

Si rinnova a distanza di un anno il cast del progetto Rich Flu. Nel film reciteranno Mary Elizabeth Winstead, Rafe Spall, Lorraine Brasco, Dixie Egerickx, Timorhy Spall, Jonah Hauer-King, Cesar Domboy, Dayana Esebe e Richard Sammel.



Le riprese avranno luogo a Barcellona, Fuerteventura e in Senegal con la regia che è stata affidata a Galder Gaztely-Urrutia che ha curato anche la sceneggiatura con Pedro Rivero, David Desola e Sam Steiner. Nel 2022 nel progetto erano stati coinvolti Rosamund Pike, Daniel Brühl e Macaulay Culkin ma tutti e tre sono stati costretti a rinunciare a causa di altri impegni.



In Rich Flu, una strana malattia uccide alcune delle persone più ricche e influenti del pianeta. Prima i miliardari, poi i multimilionari e così via progressivamente….Poi minaccia di colpire chiunque abbia qualsiasi tipo di fortuna. Con il mondo intero in preda al panico, le persone cercano di inondare il mercato con asset che il mondo non vuole più. Il film chiede fino a che punto le persone si spingerebbero per salvarsi la pelle quando la ricchezza che ha fatto girare il mondo diventa improvvisamente la sua merce più pericolosa.