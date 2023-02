Lilo & Stitch: Zach Galifianakis reciterà nel live-action movie

News





21/02/2023 |

Zach Galifianakis ha chiuso l’accordo per recitare all’interno del live-action movie della Disney Lilo & Stitch. La pellicola – come annunciato da The Hollywood Reporter – sarà diretta da Dean Fleischer Camp, il regista che ha realizzato Marcel the Shell.



Lilo & Stitch, ambientato alle Hawaii, racconta la storia del legame tra una giovanissima umana ed una creatura aliena, geneticamente progettata per essere un’arma di distruzione di massa. L’incontro cambierà le loro vite e i due stringeranno una bellissima amicizia.



Il ruolo di Galifianakis non è stato rivelato dalla produzione. Al momento la stessa produzione non ha ancora annunciato quale sarà l’attrice che vestirà i panni di Lilo. La sceneggiatura è stata affidata a Chris Kekaniokalani Bright.