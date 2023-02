Sleeping Dogs: Karen Gillan è entrata a far parte del cast

News





21/02/2023 |

Karen Gillan, attrice che abbiamo visto recitare all’interno di Doctor Who, Guardiani della Galassia e Jumanji, è entrata a far parte del cast di Sleeping Dogs. L’attrice interpreterà una donna, definita misteriosa e magnetica, che avrà un ruolo importante in questa pellicola dove ritroveremo Russell Crowe e Morgan Freeman.



Il film della Nickel City Pictures segnerà il debutto dietro la macchina da presa di Adam Cooper, regista che ha curato la sceneggiatura insieme a Bill Collage. Sleeping Dogs sarà l’adattamento di The Book of Mirrors, romanzo di E.O. Chirovici.



Tornando a Crowe, l’attore interpreterà Roy Freeman, ex detective della omicidi in cura per l’Alzheimer. La storia ruota attorno ad un caso che ha visto protagonista lo stesso Freeman dieci anni prima: un’indagine che portò all’arresto di un uomo finito nel braccio della morte. L’uomo, da sempre proclamatosi innocente, spingerà l’ex detective, che dovrà fare i conti con la sua memoria, a riaprire l’indagine con lo scopo di scoprire tutta la verità sulla vicenda.



Le riprese di Sleeping Dogs partiranno in questo mese in Australia.