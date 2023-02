James Cameron vuole realizzare un film sulla tragedia di Hiroshima

News





21/02/2023 |

Forte del successo ottenuto con il ritorno nelle sale del nuovo Avatar, sequel arrivato a distanza di più di dieci anni, James Cameron è impegnato con altri progetti legati sempre al franchise. All’interno però della sua agenda è scritto anche il nome di un altro progetto cinematografico, completamente slegato dal mondo di Pandora, che richiama la terribile esplosione della bomba atomica in Giappone. In un’intervista rilasciata al portale del quotidiano L.A. Times, Cameron ha spiegato di voler trasformare in film il libro di Charles R. Pellegrino The Last Train From Hiroshima: The Survivors Look Back.



Il regista ha spiegato: “Viviamo in un mondo più precario di quanto pensassimo (in riferimento alla guerra in Ucraina)Penso che il film su Hiroshima sarebbe quanto mai attuale, se non di più. Ricorda alle persone cosa fanno veramente queste armi quando vengono usate contro obiettivi umani".



Cameron non ha aggiunto ulteriori dettagli su questa pellicola ancora in fase embrionale. Al momento sappiamo che nel suo orizzonte ci sono tre nuovi film dedicati ad Avatar, con il terzo capitolo che uscirà nel 2024.