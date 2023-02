Caste: The Origins of Our Discontent: novità sul cast del film di Ava DuVernay

News





22/02/2023 |

Arrivano novità sul cast del nuovo progetto di Ava DuVernay legato a Caste: The Origins of Our Discontent. All'interno del film reciteranno anche Blair Underwood, Finn Wittrock, Victoria Pedretti, Isha Blaaker, Leonardo Nam, Donna Mills ed Emily Yancy che si uniranno così alla protagonista Aunjanue Ellis, ma anche a Vera Farmiga, Niecy Nash-Betts, Jon Bernthal, Nick Offerman, Jasmine Cephas Jones e Connie Nielsen.



Il libro della Wilkerson è il racconto di molteplici vicende di vita reale ed esamina come l'America, nel corso della sua storia, sia stata plasmata da un sistema di caste o da una gerarchia umana che risale a generazioni precedenti: tutto questo influenza ancora il presente.



La DuVernay si è occupata anche della sceneggiatura e della produzione del film insieme al suo collaboratore Paul Garnese della Array Filmworks.



Caste, questo il titolo, è al momento in produzione nello stato della Georgia.