Un Biglietto in Due: Kevin Hart aggiorna sul progetto

23/02/2023 |

Poco meno di tre anni fa era stata annunciata la volontà di realizzare il remake di Un Biglietto in Due, la famosa commedia di fine anni ottanta diretta da John Hughes. Il progetto, nonostante la lentezza del suo sviluppo, non è tramontato e uno degli attori protagonisti è intervenuto per aggiornare il pubblico. In un’intervista rilasciata a Entertainment Tonight Canada, Kevin Hart ha spiegato: “Al remake stiamo lavorando, lo stiamo scrivendo e sono molto emozionato al pensiero di poter realizzare qualcosa con il mio amico Will Smith”.

Kevin Hart che verrà affiancato nel film da Smith ha poi proseguito: “Stiamo cercando di capire bene come portare avanti il tutto e a volte ci vuole tempo. Arriveremo alla conclusione e sarà qualcosa di straordinario”.



La pellicola originale di Hughes vedeva recitare nella parte dei personaggi principali Steve Martin e John Candy: i due attori si calarono nei ruoli di Neal e Del, uomini d'affari pronti a tornare nelle loro rispettive case per festeggiare il Ringraziamento e che dovranno fare i conti con degli assurdi imprevisti di viaggio.



La HartBeat Production di Hart e la Westbrook Studios di Smith produrranno il film. Aeysha Carr è stata ingaggiata per realizzare lo script: per la sceneggiatrice si tratta del debutto ufficiale.