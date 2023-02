My Spy: tutte le novità sul sequel

News





23/02/2023 |

Iniziano a circolare novità riguardanti il secondo capitolo di My Spy, la commedia a tinte action uscita nel 2020. In primis nel sequel, intitolato My Spy: The Eternal City, troveremo ancora una volta Dave Bautista nella parte del protagonista. L'attore lavorerà con un cast che comprenderà Anna Faris, Craig Robinson e Flula Borg. Inoltre, parlando sempre del cast, al suo interno troveremo Billy Barratt, Taeho K, Nicola Correia-Damude, Noah Dalton Danby e Devere Rogers. In merito all’opera originale, oltre a Bautista, nel film faranno nuovo capolino Chloe Coleman, Kristen Schaal e Ken Jeong.



Per quanto riguarda la regia, dietro la macchina da presa ritroveremo ancora Peter Segal. La trama racconterà di una Sophie ormai adolescente che arruolerà JJ per accompagnare lei e le componenti del suo coro in Italia. Il viaggio in questione li condurrà all’interno di un complotto terroristico internazionale.



I produttori saranno Chris Bender e Jake Weiner della Good Fear Content, Bautista e Jonathan Meisner tramite la Dogbone Entertainment, ed infine Segal, Robert Simonds e Gigi Pritzker della Madison Wells. Il film è basato su una storia di Segal, con Jon ed Erich Hoeber che hanno curato la sceneggiatura.