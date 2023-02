Sheepdog: Virginia Madsen reciterà nel film di Steven Grayhm

News





23/02/2023 |

Come riportato da Deadline, Virginia Madsen, Vondie Curtis-Hall, Lilli Cooper, Dominic Fumusa e Matt Dallas sono stati ingaggiati per recitare all’interno di Sheepdog, indie drama scritto e diretto da Steven Grayhm.



Il film, che entrerà in produzione alla fine di questo mese nel Massachusetts, racconta la storia di un veterano di guerra che viene condannato dal tribunale a farsi seguire da un terapista dopo che il suo piano per far riunire un ex detenuto con sua figlia gli mostrerà che dovrà prima rimettersi in sesto.



Joe Newcomb della Truth Entertainment è il produttore esecutivo. Sheepdog è una co-produzione con la Team House Studios di Grayhm. Tra i produttori troveremo anche Lynn d’Angona e Ric Smith.