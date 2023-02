Rob Peace: Camila Cabello reciterà nel film di Chiwetel Ejiofor

News





23/02/2023 |

Camila Cabello reciterà all’interno di Rob Peace, pellicola che sarà diretta da Chiwetel Ejiofor. Il regista sarà anche uno degli attori del film con Jay Will e Mary J. Blige. Il film, attualmente in produzione, è basato sul libro best seller di Jeff Hobbs The Short and Tragic Life of Robert Peace: A Brilliant Young Man Who Left Newark for the Ivy League e segue la storia di Robert Peace (Will), un giovane uomo cresciuto in una zona malfamata di Newark, laureato a Yale con una laurea in biofisica molecolare e biochimica ottenuta grazie ad una borsa di studio. La vita di Peace, però, è stata per diverso tempo sdoppiata: da una parte la carriera nel mondo accademico, come ricercatore di malattie infettive, dall’altra la vendita di marijuana che lo porterà ad arricchirsi.



La Cabello interpreterà la compagna a Yale di Peace, Naya, mentre la Blige ed Ejiofor saranno i genitori del protagonista.



Rob Peace è una Sugar Peace production. I produttori del progetto sono Antoine Fuqua, Rebecca Hobbs, Kat Samick, Andrea Calderwood, Jeffrey Soros, Simon Horsman ed Alex Kurtzman e Jenny Lumet per conto della 25 Stories. I produttori esecutivi sono la Blige, Luke Rodgers e Morgan Earnest per conto della LAMF, Jeff Skoll e Robert Kessel per la Participant, Jamin O’Brien, e infine Bruce Evans della 25 Stories.