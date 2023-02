Women Talking - Il Diritto di Scegliere: in rete un nuovo spot italiano

News





24/02/2023

Tramite la Eagle Pictures vi presentiamo uno spot italiano di Women Talking - Il Diritto di Scegliere, pellicola di Sarah Polley candidata ai prossimi Oscar. La regista ha lavorato con un cast d'eccezione composto da Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley, Judith Ivey e Frances McDormand.



Il drama, candidato a due Premi Oscar come Miglior Film e per la Miglior Sceneggiatura non originale, arriverà in Italia il prossimo 8 marzo.



Sinossi:

Candidato a due Premi Oscar - Miglior Film e Miglior Sceneggiatura non originale -, Women Talking è basato sul romanzo best-seller di Miriam Toews e porta sul grande schermo la storia di un gruppo di donne di una colonia religiosa che discutono di un segreto scioccante che riguarda gli uomini della comunità che per anni le hanno drogate e poi violentate. Quando la verità viene a galla, le donne discutono della loro drammatica condizione e dovranno decidere se restare e combattere o andare via.