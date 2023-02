Assassin: ecco la data di uscita del film con Bruce Willis

News





24/02/2023 |

La Saban Film ha confermato la data di uscita di Assassin, thriller sci-fi che vede protagonista Bruce Willis. Il film farà il suo debutto nelle sale americane, in digital e on demand a partire dal 31 marzo. Con l’attore recitano all’interno della pellicola anche Nomzamo Mbatha e Dominic Purcell, diretti da Jesse Atlas che ha curato la sceneggiatura con Aaron Wolfe. Nel cast troviamo anche Andy Allo.



Willis recita nel film come il leader di un'operazione militare privata che inventa un microchip in grado di consentire all'utente di abitare il corpo di un'altra persona. Poiché il team utilizza la tecnologia per svolgere missioni mortali, inizia presto a prendere una svolta drastica quando un agente, interpretato da Mustafa Shakir, viene ucciso durante una missione. In seguito all’evento, sua moglie, interpretata da Mbatha, prende in mano la situazione per rendere giustizia al responsabile.



La stessa Saban Film qualche settimana fa aveva rilasciato anche il trailer internazionale del film.