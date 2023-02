Tutto in un Giorno: il trailer italiano del film con Penelope Cruz

News





27/02/2023 |

Arriva dalla Bim Distrbuzione il primo trailer italiano di Tutto in un Giorno, thriller a tinte drammatiche diretto da Juan Diego Botto. Il regista, che ha lavorato anche sulla sceneggiatura assieme ad Olga Rodriguez, ha lavorato con i protagonisti Penelope Cruz e Luiz Tosar.



Il cast comprende anche Christian Checa, Aixa Villagran, Ame Aneiros e Adelfa Calvo.



Tutto in un Giorno debutterà il 2 marzo.



Sinossi:

Un conto alla rovescia intreccia le vicende di persone impegnate a non mollare mentre attraversano le 24 ore che potrebbero cambiare irrimediabilmente le loro vite. Tutto in un giorno intreccia famiglia, amore, amicizia e l’impatto delle ristrettezze economiche sulle relazioni personali rivelando che è il valore della solidarietà la chiave per affrontare i momenti più difficili della vita. Una storia di coraggio e perseveranza, combattuta ai margini di una grande città, vera e mai patetica.