Christopher Landon parla del remake di Aracnofobia

27/02/2023 |

Era il 2018 quando circolava sul web la voce riguardante il possibile remake di Aracnofobia, horror-comedy uscita nelle sale nel 1990. A distanza di cinque anni possiamo dire che il progetto non è mai stato accantonato e la conferma è arrivata direttamente da Christopher Landon.



Durante un'intervista rilasciata a Discussing Film, il produttore, sceneggiatore e regista ha risposto così: “Spero possa essere il mio prossimo film. Ci stiamo avvicinando molto e la sceneggiatura è finita. Ci sto lavorando da un po' di tempo, quindi ora si tratta solo di metterlo insieme. L'altro giorno ho incontrato un ragno, quindi è un buon segno!”. Landon, poi, scherzando sull'argomento ragni ha confessato di esserne terrorizzato.



Il regista, dunque, sta lavorando al progetto che sarà sviluppato dalla Amblin Entertainment. James Wan, tramite la sua Atomic Monster, e Michael Clear saranno i produttori con Frank Marshall che sarà invece il produttore esecutivo.



Aracnofobia, nella sua versione originale, raccontava di una nuova specie di ragno, trovato in Venezuela, che una volta trasportato in una piccola città americana inizia a riprodursi e ad uccidere gli abitanti.



Aracnofobia fu diretto nel 1990 da Frank Marshall ed interpretato da Jeff Daniels, Julian Sands e John Goodman.