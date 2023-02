What's Love?: Lily James ed Emma Thompson al centro del trailer italiano

News





28/02/2023 |

La Lucky Red dal prossimo 16 marzo porterà nelle sale What's Love?, commedia romantica con protagoniste Lily James ed Emma Thompson. Il film, sviluppato dai produttori di Love Actually e Il Diario di Bridget Jones, è diretto da Shekhar Kapur. Oltre alle due attrici nel cast principale troviamo anche Shazad Latif.



Il film ha ricevuto il Premio Ugo Tognazzi per la Miglior Commedia alla scorsa Festa del Cinema di Roma.



Sotto alla sinossi trovate il trailer italiano.



Sinossi:

Due amici d’infanzia alla soglia dei trent’anni devono fare i conti con le tradizioni culturali delle loro famiglie, anche e soprattutto in tema di amore. Zoe (Lily James) è alle prese con le richieste dell’eccentrica madre Cath (Emma Thompson) e con gli appuntamenti online, mentre Kazim (Shazad Latif) è spinto dai genitori verso un matrimonio combinato. Zoe filma lo speranzoso viaggio di Kazim da Londra a Lahore per sposare una sconosciuta e inizia a chiedersi se potrebbe avere qualcosa da imparare da un approccio così diverso alla ricerca dell’amore. Entrambi dovranno trovare la via giusta per ascoltare il proprio cuore.