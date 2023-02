Creed 3: rilasciato un nuovo spot italiano

News





28/02/2023 |

E' stato pubblicato in rete uno spot italiano di Creed 3 nel quale possiamo vedere tutta la rabbia del nostro protagonista in azione sul ring. La clip in questione ci ricorda che dal 2 marzo l'opera sarà nelle sale.



Michael B. Jordan, ancora una volta al centro della scena, con questo lungometraggio debutta dietro la macchina da presa e torna ad indossare i panni del protagonista Adonis Creed. Nel cast troviamo anche Tessa Thompson, Jonathan Majors, Wood Harris, Florian Munteanu, Mila Kent e Phylicia Rashad.



Jordan ha diretto il film da una sceneggiatura di Keenan Coogler, basata su una storia di Ryan Coogler e Keenan Coogler con Zach Baylin. I produttori di Creed III sono Irwin Winkler, Charles Winkler, William Chartoff, David Winkler, Ryan Coogler, Michael B. Jordan, Elizabeth Raposo, Jonathan Glickman e Sylvester Stallone; mentre i produttori esecutivi sono Sev Ohanian, Zinzi Coogler, Nicolas Stern e Adam Rosenberg.



Vi lasciamo alla clip!