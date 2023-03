The Last Days of John Allen Chau: Justin Lin dirigerà The Last Days of John Allen Chau

News





01/03/2023 |

Justin Lin, regista del nono capitolo di Fast & Furious e di Star Trek: Beyond, è pronto per un nuovo progetto cinematografico. Il film si intitolerà The Last Days of John Allen Chau ed avrà una sceneggiatura scritta da Ben Ripley, con le riprese che partiranno durante la Primavera.



La pellicola si baserà sull’articolo, dallo stesso nome, pubblicato dal giornalista Alex Perry all’interno del magazine Outside. Al centro troviamo John Allen Chau, uomo che crede di essere stato scelto per salvare le anime della tribù dell’isola di North Sentinel, un posto protetto nel cuore dell’Oceano Indiano dove l’accesso agli estranei è vietato. Il suo viaggio ha uno scopo: la ricerca dell’identità e dell’appartenenza.



Il progetto sta muovendo i primi passi e nelle prossime settimane con tutta probabilità verrà annunciato anche il cast.