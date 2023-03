Shazam! Furia degli Dei: rilasciato un altro spot italiano

News





02/03/2023

Direttamente dalla Warner Bros. Pictures vi mostriamo un nuovo spot italiano di Shazam! Furia degli Dei. La pellicola vede di nuovo protagonista Zachary Levi nel ruolo di Shazam, Asher Angel che torna ad interpretare Billy Batson, Jack Dylan Grazer nei panni di Freddy Freeman, Adam Brody interpreta Super Hero Freddy, Ross Butler è Super Hero Eugene, Meagan Good nel ruolo di Super Hero Darla, D.J. Cotrona interpreta Super Hero Pedro, Grace Caroline Currey è Mary Bromfield / Super Hero Mary, Faithe Herman interpreta Darla Dudley, Ian Chen nel ruolo di Eugene Choi, Jovan Armand è Pedro Pena, Marta Milans interpreta Rosa Vasquez, Cooper Andrews nei panni di Victor Vasquez e con Djimon Hounsou che torna a interpretare Wizard.



Inoltre nel cast troviamo anche Rachel Zegler, Lucy Liu e Helen Mirren.



La regia è di David F. Sandberg mentre la produzione è affidata a Peter Safran. Henry Gayden e Chris Morgan hanno curato la sceneggiatura.



L'uscita è prevista per il 16 marzo 2023.



Sinossi:

Da New Line Cinema arriva “Shazam! Furia degli Dei”, che dà seguito alla storia di Billy Batson, un teenager al quale basta pronunciare la parola magica “SHAZAM!” per trasformarsi nel Supereroe e suo alter ego adulto Shazam.

Dotati dei poteri degli dei, Billy Batson e gli altri membri della famiglia adottiva con cui vive stanno ancora imparando a destreggiarsi tra la vita adolescenziale e quella di supereroi adulti. Si ritroveranno però a fronteggiare le Figlie di Atlante, un vendicativo trio di antiche divinità giunte sulla Terra alla ricerca della magia che è stata loro rubata molto tempo fa. Così Billy, alias Shazam, e la sua famiglia, torneranno in azione per salvare i loro superpoteri, le loro vite e il destino del mondo.