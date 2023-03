Summer Camp: Diane Keaton, Kathy Bates ed Alfre Woodard reciteranno nel film

News





02/03/2023 |

Diane Keaton, Kathy Bates ed Alfre Woodard reciteranno insieme all’interno della commedia Summer Camp che sarà diretta da Castille Landon. Il film andrà in produzione ad aprile nel Nord Carolina e racconta la storia di Nora, Ginny e Mary, migliori amiche fin dall’infanzia, da quando trascorrevano le loro estati in un campo estivo. Con il passare degli anni ognuna di loro ha intrapreso un percorso diverso e quando si presenta l’occasione di riunirsi, proprio nello stesso campo estivo della loro infanzia, la paura di confrontare le proprie vite salirà a galla. Nonostante tutto le tre donne si accorgono di una cosa: ognuna di loro ha ancora bisogno dell’altra.



Summer Camp è una produzione Saks Picture Company, in associazione con Taylor & Dodge e Project Infinity che si occuperanno anche di finanziare il tutto. Alex Saks, Dori A. Rath, la Keaton, Stephanie Heaton-Harris e Tyler W. Konney sono i produttori.



La Landon ha scritto anche la sceneggiatura.



Il film non ha ancora una data di uscita.