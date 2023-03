Taron Egerton non sarà il prossimo James Bond

News





02/03/2023 |

C’è tanta curiosità intorno alla questione riguardante il futuro cinematografico di James Bond. La longeva saga attende di ripartire con un attore diverso da Daniel Craig e da tempo ci si interroga su quale sarà l’attore che vestirà l’elegante abito della spia. Una delle star citate negli ultimi mesi, tra indiscrezioni e possibili rivelazioni, è stato Taron Egerton, soprattutto dopo la sua apparizione all’interno della saga The Kingsman. L’attore, interpellato sull’argomento da Total Film, ha però smentito un suo eventuale coinvolgimento.



“Penso che abbiano già scelto qualcuno e quel qualcuno non sono io – ha raccontato Egerton –. Non ho mai preso parte ad eventuali conversazioni a riguardo e non ho mai incontrato la famiglia Broccoli. Non si sono mai interessati a me”.



Egerton ha proseguito: “Non credo di essere la persona giusta, ci sono candidati migliori per quel ruolo”.



Taron Egerton ha completato ultimamente Tetris, pellicola dedicata al popolare videogioco, inoltre è in post-produzione Carry-On, pellicola di Jaume Collet-Serra.