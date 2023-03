The Gorge: Sigourney Weaver reciterà nel film di Scott Derrickson

News





02/03/2023 |

Sigourney Weaver si è unita al cast di The Gorge, pellicola sviluppata da Apple Original Films e dalla Skydance. All’interno dell'opera recitano come protagonisti Miles Teller e Anya Taylor-Joy con Scott Derrickson che si occuperà della regia. Zach Dean ha invece scritto la sceneggiatura. Teller, oltre ad interpretare uno dei personaggi principali, sarà anche il produttore esecutivo.



David Ellison della Skydance, Dana Goldberg e Don Granger sono i produttori insieme a Derrickson, tramite la sua Crooked Highway, a C. Robert Cargill, Sherryl Clark, Dean, Adam Kolbrenner e Greg Goodman.



La trama di The Gorge non è stata rilasciata ma il film è stato presentato – così come riporta Deadline – come una storia d’amore ricca di azione.



Per la Weaver si tratta dunque di un nuovo progetto dopo l’apparizione all’interno di Ghostbuster: Legacy e, recentemente, il ritorno all’interno del franchise di Avatar.