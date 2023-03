Glenn Close reciterà nell'adattamento cinematografico di The Summer Book

News





03/03/2023 |

Secondo quanto riportato da Deadline Glenn Close ed Anders Danielsen Lie sono stati scritturati per recitare come protagoniste all’interno di The Summer Book, pellicola tratta dal romanzo di Tove Jansson. L’opera sarà diretta da Charlie McDowell che si occuperà anche della produzione tramite la sua Case Study Films.



Il libro racconta la storia di una giovane ragazza che deciderà di trascorrere il periodo estivo insieme a sua nonna su una minuscola isola incontaminata nel Golfo della Finlandia.



Robert Jones si è occupato di adattare il libro per il grande schermo. La pellicola è co-finanziata da High Frequency Entertainment e dalla Hurst Capital con le riprese che partiranno durante l’estate in Finalndia.



La Close ha recitato recentemente nella serie tv Teheran.