Grand Death Lotto: John Cena, Awkwafina e Simu Liu nel cast principale

03/03/2023 |

E’ stato annunciato il cast principale di Grand Death Lotto, action-thriller movie che vedrà protagonisti John Cena, Awkwafina e Simu Liu. La regia sarà di Paul Feig con Rob Yescombe che ha curato la sceneggiatura. Il film sarà prodotto da Amazon Studios.



Il film sarà ambientato in un futuro non molto lontano all’interno di una California dove è economicamente difficile vivere e dove è stata istituita una particolare lotteria: chi vincerà il primo premio, infatti, potrà essere ucciso entro il tramonto lasciando il biglietto al killer di turno. In questo scenario si colloca il personaggio di Katie, interpretato da Awkwafina, che dopo aver vinto la lotteria si troverà contro un uomo di nome Louis (Simu Liu) che proverà ad eliminarla per incassare il primo premio. A proteggere la donna ci penserà Noel, interpretato da John Cena.



Del progetto ha parlato Jennifer Salke, Head di Amazon e di MGM Studios: “Grand Death Lotto è un’idea originale che il pubblico desiderava ardentemente vedere e non c’è regista migliore di Paul Feig per realizzarla. Non vediamo l'ora di vedere John Cena, Awkwafina e Simu Liu dare vita a questa sceneggiatura divertente e ricca di azione per i nostri clienti Prime Video in tutto il mondo".