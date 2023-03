Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem: annunciato il cast vocale del film animato

News





06/03/2023 |

E’ stato annunciato il cast vocale del nuovo progetto animato legato alle Tartarughe Ninja. All’interno di Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem troveremo nei panni dei protagonisti Donatello, Michelangelo, Leonardo e Raffaello, rispettivamente Micah Abbey, Shamon Brown Jr., Nicolas Cantu e Brady Noon. Accanto a loro presterà la voce al maestro Splinter Jackie Chan mentre la voce di Rocksteady e Bebop sarà di Seth Roger e John Cena.



Il vasto cast è completato dalle presenze di Hannibal Buress (Genghis Frog), Rose Byrne (Leatherhead), Ice Cube (Superfly), Natasia Demetriou (Wingnut), Ayo Edebiri (April O’Neil), Giancarlo Esposito (Baxter Stockman), Post Malone (Ray Fillet), Paul Rudd (Mondo Gecko) e Maya Rudolph (Cynthia Utrom).



Il film ripercorrerà le avventure delle quattro tartarughe all’interno della città di New York dove un esercito mutante mette a rischio la vita delle persone.



Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem è prodotto dalla Point Grey Productions di Rogen, da Evan Goldberg e James Weaver per conto della Paramount Pictures e della Nickelodeon Movies. Per la Nickelodeon si tratta del primo CG-animated movie.