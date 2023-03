The Thicket: Peter Dinklage sarà uno dei protagonisti del western-thriller movie

News





06/03/2023 |

Sono iniziate ufficialmente le riprese di The Thicket, dark western thriller basato sul romanzo di Joe R. Lansdale dallo stesso nome. La pellicola sarà interpretata da Peter Dinklage, che si occuperà anche della produzione. Ad ospitare il set è la città di Calgary in Canada.



All’interno del film recitano Juliette Lewis, Esmé Creed-Miles, Levon Hawke, Leslie Grace, Gbenga Akinnagbe, Macon Blair, James Hetfield, Ned Dennehy, Andrew Schulz ed Arliss Howard.



Ambientato all'inizio del secolo, The Thicket segue un giovane innocente, Jack, che intraprende un'epica ricerca per salvare sua sorella Lula, quest’ultima rapita dal violento assassino Cut Throat Bill. Per salvarla, Jack chiede l'aiuto di un astuto cacciatore di taglie di nome Reginald Jones (Dinklage), di uno scavatore di tombe alcolizzato e figlio di un ex schiavo e di una prostituta. La banda segue Cut Throat Bill nella mortale terra di nessuno conosciuta come The Big Thicket, un luogo dove regnano sangue e caos.



La regia sarà di Elliott Lester che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Christopher Kelly.