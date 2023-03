Mixed By Erry è uscito nelle sale: ecco il trailer stampa

News





06/03/2023 |

E' uscito nelle sale lo scorso 2 marzo Mixed By Erry, il nuovo lavoro cinematografico di Sydney Sibilia, regista di Smetto Quando Voglio. Tratto dall'omonimo libro di Simona Frasca, il film ha una sceneggiatura scritta dallo stesso Sibilia e da Armando Festa.



Il cast comprende Luigi D’Oriano, Giuseppe Arena, Emanuele Palumbo e con Francesco Di Leva, Cristiana Dell’anna, Adriano Pantaleo, Chiara Celotto, Greta Esposito, Fabrizio Gifuni.



Mixed By Erry è una produzione Groenlandia, Rai Cinema, con il sostegno di Film Commission Regione Campania, Genova Liguria Film Commission.



Sotto alla sinossi trovate il nuovo trailer!



Sinossi:

Una storia di passione e sogni che da un basso di Napoli diventa un’incredibile avventura internazionale. Nel magico capoluogo campano degli anni ’80, dove Maradona è una divinità, Enrico “Erry” Frattasio trasforma i mixtape che fa per i suoi amici in un impero, grazie all’aiuto dei suoi fratelli Peppe e Angelo. Una clamorosa impresa che cambierà le loro esistenze, reinventerà il concetto di pirateria in Italia e porterà la musica nelle vite di tutti.