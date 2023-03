Alien: novità sul cast del film di Fede Alvarez

News





06/03/2023 |

Come sappiamo è in lavorazione un nuovo capitolo di Alien che sarà curato da Fede Alvarez. Il regista di Don’t Breath e del film Evil Dead ha scritto la sceneggiatura ed è pronto a guidare un cast che pian piano si sta definendo. Come riportato da The Hollywood Reporter, infatti, oltre alla protagonista Calee Spaeny, reciteranno nel film David Jonsson, Archie Renaux, Spike Fearn ed Aileen Wu.



Il progetto sarà supervisionato dalla 20th Century Fox con le riprese che partiranno il prossimo 9 marzo a Budapest. Della sceneggiatura se ne è occupato anche lo storico collaboratore di Alvarez, Rodo Sayagues.



I dettagli della trama non sono stati svelati, le uniche informazioni raccontano che questo nuovo capitolo chiamerà in causa un gruppo di giovani tra ragazzi e ragazze. Il tutto è ambientato in una colonia lontana dove questo gruppo dovrà fronteggiare un alieno noto come Xenomorfo, un essere che depone le uova all’interno dello stomaco degli esseri umani con lo scopo di far crescere la propria colonia. Altre informazioni non sono state comunicate.



Tra i produttori del nuovo Alien, troviamo il papà del franchise Ridley Scott.