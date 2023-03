Tartarughe Ninja: Caos Mutante: ecco il primo trailer italiano!

News





Dal prossimo 23 agosto arriverà nelle sale italiane, grazie alla Eagle Pictures, Tartarughe Ninja: Caos Mutante, la pellicola animata dedicata ai famosi personaggi creati negli anni 80 dai disegnatori Kevin Eastman e Peter Laird.



Prodotto da Seth Rogen, il film ha un cast vocale originale di livello che Brady Noon, Nicolas Cantu, Shamon Brown Jr. e Micah Abbey nei panni dei quattro eroi. Inoltre nel cast troviamo Paul Rudd come Mondo Gecko, Giancarlo Esposito come Baxter Stockman e ancora Jackie Chan che darà voce al maestro Splinter. Completano il tutto Rose Byrne, Seth Rogen e John Cena.



La regia è di Jeff Rowe e Kyler Spears.



Sotto alla sinossi trovate il trailer ufficiale italiano.



Sinossi:

Dall’eterno adolescente Seth Rogen, ad agosto 2023 arriva al cinema Tartarughe Ninja: Caos Mutante. Dopo anni di addestramento nelle arti marziali, i giovani fratelli Tartaruga emergono dal loro covo sotterraneo per salvare la città di New York da un gruppo di criminali che ha preso il controllo delle strade. Con l'aiuto della loro nuova amica April O'Neil, i fratelli useranno tutte le loro abilità per lottare contro un esercito di mutanti e dimostrare il loro valore come eroi. Tartarughe Ninja: Caos Mutante uscirà ad agosto nel 2023 solo al cinema.