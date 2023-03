Penélope Cruz, Scarlett Johansson, Michael Fassbender ed Owen Wilson in trattative per il nuovo film di Nancy Meyers

News





07/03/2023 |

Scarlett Johansson, Penélope Cruz, Michael Fassbender ed Owen Wilson sono entrati in trattative per recitare nella nuova commedia dall’ampio budget che sarà diretta da Nancy Meyers per Netflix. Come riportato da Deadline al momento le trattative non sono concluse. La pellicola è attualmente intitolata Paris Paramount e racconterà la storia di un duo di registi sopra le righe che si riunisce (a malincuore) sul set dopo una storia d’amore terminata nel modo sbagliato.



La Meyers oltre ad essere la regista ha curato anche la sceneggiatura e sarà la produttrice. Per lei si tratta di un ritorno dietro la macchina da presa a distanza di otto anni dal film Lo Stagista Inaspettato, la commedia con protagonisti Anne Hathaway e Robert De Niro. Nel corso di questi anni Nancy Meyers si è dedicata al corto Father of the Bride Part 3 (ish) ed ora è pronta a tornare sul set con questo film che avrà un cast stellare.



La Johansson e Fassbender hanno lavorato nell'universo Marvel interpretando Black Widow e Magneto mentre Wilson e la Cruz hanno recitato ultimamente in Marry Me - Sposami e Tutto in un Giorno.