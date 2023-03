The Freshening: John Boyega protagonista del film di Cathy Yan

News





08/03/2023 |

John Boyega è stato ingaggiato per recitare come protagonista all’interno di The Freshening, la pellicola che sarà diretta da Cathy Yan, già regista di Birds of Prey. Le riprese di questo sci-fi a tinte romantiche partiranno entro la fine dell’anno con il progetto che sarà prodotto dalla FilmNation Entertainment, da Ali Wong, dalla Hyperobject Industries di Adam McKay e Betsy Koch e dalla Rewild’ di Cathy Yan ed Ash Sarohia.



Il progetto è ispirato al racconto di Rachel Kong tratto dalla Paris Review. Il film è ambientato negli Stati Uniti dominati da un’iniziativa di salute pubblica nota come “the freshening” dove tutti possono vedere solo la propria razza e persone dello stesso sesso. In questo scenario ambientato in un futuro prossimo, Sam e Reese si incontrano sotto l’effetto di una droga che ne annulla temporaneamente gli effetti.



Per Boyega si tratta di un progetto cinematografico che si unisce The Test e Attack the Block 2, film che entreranno in produzione a breve. L’attore lo scorso anno ha recitato in The Woman King.