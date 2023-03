Cambio di titolo per il nuovo Indiana Jones: ecco lo spot

News





09/03/2023 |

Cambio di titolo per il film Indiana Jones e La Ruota del Destino modificato in Indiana Jones e Il Quadrante del Destino. A svelare il tutto è stata la Disney che ha rilasciato uno spot della pellicola. La compagnia ha pubblicato questa breve clip del film di James Mangold dove possiamo vedere brevi scene ricche di azione. Nei panni del protagonista, come già sappiamo, ritroveremo Harrison Ford, tornato nel ruolo del famoso archeologo diventato una vera e propria icona del cinema.



Il cast, oltre a Ford, comprende Mads Mikkelsen nella parte del villain Voller, Phoebe Waller-Bridge nel ruolo di Helena, Boyd Holbrook, Antonio Banderas, Toby Jones e John Rhys-Davies.



John-Henry Butterworth e Jez Butterworth hanno curato la sceneggiatura.



Dallo spot viene sottolineato che il film debutterà nel nostro Paese a partire dal 28 giugno.