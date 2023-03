Echo Valley: Julianne Moore e Sydney Sweeney reciteranno nel film

News





09/03/2023 |

Julianne Moore e Sydney Sweeney saranno le protagoniste di Echo Valley, pellicola che sarà sviluppata dalla Apple. Le due attrici saranno madre e figlia in questa opera che ha una sceneggiatura scritta da Brad Ingelsby, creatore della serie HBO Mare of Easttown, e Michael Pruss.



Michael Pearce dirigerà Echo Valley, film che sarà prodotto anche da Ridley Scott.



Echo Valley è incentrato su Kate Garrett (Moore), una donna che si sta riprendendo da una tragedia personale e che trascorre le sue giornate addestrando cavalli nella pittoresca Echo Valley Farm, nel sud-est della Pennsylvania. Quando la sua ribelle figlia Clare (Sweeney) arriva a tarda notte ricoperta del sangue di qualcun altro, la storia vira nel territorio del thriller ed esamina fino a che punto si spingerà una madre per salvare suo figlio.



Scott produrrà la pellicola tramite la sua Scott Free mentre Pruss, Ingelsby e Kevin Walsh lo faranno tramite la The Walsh Company.