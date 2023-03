Rooney Mara reciterà in Weapons, nuovo film di Zach Cregger

News





10/03/2023 |

Dopo averla vista in Women Talking – Il Diritto di Scegliere, Rooney Mara ha arricchito la sua agenda con un nuovo progetto cinematografico. L’attrice, infatti, reciterà all’interno di Weapons, pellicola scritta e diretta da Zach Cregger. Come riportato da Production Weekly l’opera si arricchisce della presenza dell’attrice, la prima star annunciata che farà parte dunque del progetto.



Weapons viene descritta come una storia horror dove il mondo della stregoneria si intreccerà con la vicenda di alcuni bambini scomparsi. Altri dettagli legati alla trama non sono stati forniti.



Production Weekly indica come luglio il mese nel quale partiranno le riprese, quindi le settimane che arriveranno saranno sicuramente utili per capire quali attori e attrici andranno a comporre il cast. Parlando del genere horror-thriller non è questo un campo nuovo per il regista Cregger che lo scorso anno ha diretto Barbarian.