Beetlejuice 2: Jenna Ortega in trattative per recitare nel film

10/03/2023 |

Jenna Ortega è entrata in trattative per recitare all’interno del sequel di Beetlejuice. Per l’attrice potrebbe essere l’occasione per riunirsi con Tim Burton, creatore della serie Mercoledì della quale la giovane attrice è protagonista. La Warner Bros. Pictures sta sviluppando il progetto e – come riportato da Deadline – Micheal Keaton e Winona Ryder potrebbero recitare nella pellicola, tornando ad interpretare i ruoli interpretati nel primo film. Nel caso in cui le trattative con la Ortega andassero a buon fine, l’attrice andrebbe ad interpretare la figlia di Lydia, il personaggio interpretato dalla Rider.



La produzione del secondo capitolo di Beetlejuice dovrebbe partire tra maggio e giugno anche se non è stato ancora stanziato il budget.



Beetlejuice - Spiritello porcello è uscito nel 1988 diretto da Tim Burton da una storia di Michael McDowell e Larry Wilson e da una sceneggiatura di Warren Skaaren. Oltre a Keaton e alla Rider al suo interno hanno recitato anche Alec Baldwin, Geena Davis, Jeffrey Jones, Catherine O’Hara.