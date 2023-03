Oscar 2023: trionfa Everything Everywhere All at Once

News





13/03/2023 |

E’ stata la notte della consacrazione di Everything Everywhere All at Once. La pellicola di Daniel Kwan e Daniel Scheinert ha rubato letteralmente la scena in questa 95edizione degli Academy Award andata in scena nel sempre splendido Dolby Theatre di Los Angeles. Positivo anche l’approccio di Niente di Nuovo sul Fronte Occidentale che ha portato via quattro statuette. Inoltre come Miglior Attore e Migliore Attrice protagonisti hanno ritirato il premio Brendan Fraser e Michelle Yeoh. Niente da fare, invece, per i due italiani in gara: Alice Rohrwacher e Aldo Signoretti.

Questa la lista dei vincitori:



MIGLIOR FILM

Everything Everywhere All At Once di Daniel Kwan e Daniel Scheinert



MIGLIOR REGIA

Daniel Kwan e Daniel Scheinert (Everything Everywhere All At Once)



MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Brendan Fraser (The Whale)



MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once)



MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Ke Huy Quan (Everything Everywhere All At Once)



MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All At Once)



MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE

Niente di Nuovo sul Fronte Occidentale (Edward Berger)



MIGLIOR FILM D'ANIMAZIONE

Pinocchio (Guillermo Del Toro)



MIGLIOR DOCUMENTARIO

Navalny



MIGLIOR CORTOMETRAGGIO DOCUMENTARIO

Raghu - Il Piccolo Elefante



MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

An Irish Goodbye (Tom Berkely e Ross White)



MIGLIOR CORTOMETRAGGIO D'ANIMAZIONE

Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo (Peter Baynton e Charlie Mackesy)



MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

Everything Everywhere All At Once



MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Women Talking - Il Diritto di Scegliere



MIGLIORE FOTOGRAFIA

Niente di Nuovo sul Fronte Occidentale



MIGLIORE SCENOGRAFIA

Niente di Nuovo sul Fronte Occidentale



MIGLIOR MONTAGGIO

Everything Everywhere All At Once



MIGLIORI EFFETTI VISIVI

Avatar: La Via dell'Acqua



MIGLIORI COSTUMI

Black Panther - Wakanda Forever



MIGLIOR TRUCCO E ACCONCIATURA

The Whale



MIGLIORE COLONNA SONORA

Volker Bertelmann (Niente di Nuovo sul Fronte Occidentale)



MIGLIORE CANZONE

Naatu Naatu (RRR)



MIGLIOR SONORO

Top Gun: Maverick