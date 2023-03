La Sirenetta: pubblicato il poster del film

News





13/03/2023 |

E' stato pubblicato un nuovo poster ufficiale de La Sirenetta. La locandina di questo live action-movie ci mostra in primo piano la nostra protagonista Ariel, interpretata da Halle Bailey, circondata dai vari personaggi che ritroveremo nel film.



L'opera, che richiamerà il famoso lungometraggio animato realizzato sempre dalla Disney uscito nel 1990, tornerà dunque sotto i riflettori grazie alla regia di Rob Marshall. Nel cast principale troviamo Jonah Hauer-King, il Principe Eric, Melissa McCarthy, ovvero Ursula, e Javier Bardem come il Re Tritone.



La trama al momento non è stata rilasciata ma sappiamo che la pellicola si baserà come sempre sulla famosa fiaba di Hans Christian Andersen. La sceneggiatura è stata scritta da Jane Goldman e da David Magee.



La Sirenetta uscirà il prossimo maggio.



Qui sotto trovate il poster.